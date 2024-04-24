Шойгу поздравил участвовавших в освобождении Новомихайловки бойцов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил участвующие в специальной военной операции воинские части и соединения.

Министр направил телеграмму 155-й гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты, в которой поздравил военнослужащих с освобождением Новомихайловки. Воины-морпехи решают боевые задачи на самых ответственных направлениях, совершая подвиги на Киевском и Угледарском, освобождая Мариуполь и Волноваху, демонстрируя мужество и самоотверженность. Семь бойцов удостоены звания Героя России, порядка четырех тысяч имеют награды и знаки отличия.

Стойкость и мужество личного состава 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады помогли при освобождении населенных пунктов Донбасса и при нынешнем продвижении на Кураховском направлении. Им удалось отбить у противника ключевые опорные пункты, что помогло освобождению Новомихайловки. Свыше 2,5 тысяч бойцов соединения удостоены госнаград и ведомственных знаков отличия.

Вместе с этим по случаю освобождения Новомихайловки Шойгу поздравил 1472-й мотострелковый полк. Свыше двухсот солдат, сержантов и офицеров полка имеют различные награды.

В освобождении Новомихайловки, Киселевки и Благодатного отличился 33-й мотострелковый полк, успешно сражаясь за российские земли в Херсонской области, а в настоящее время активно продвигаясь на Кураховском направлении. Свыше 1200 военнослужащих имеют государственные награды и ведомственные знаки отличия.

При освобождении Авдеевки отличился 10-й танковый полк. Самоотверженность и решительные действия бойцов заставили противника обратиться в бегство, понеся серьезные потери. Бойцы также наступают на Кураховском направлении, участвуя в освобождении Новомихайловки. За мужество и героизм более 500 военнослужащих полка представили к государственным наградам и ведомственным знакам отличия.

С освобождением Богдановки в ДНР Шойгу поздравил 7-ю добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду. Ее воины освобождали Соледар и Авдеевку, Артемовск и Клещеевку, в результате около 400 военнослужащих удостоены государственных наград.

Кроме того, поздравление министра обороны получила и 200-я отдельная гвардейская мотострелковая Печенгская ордена Кутузова II-й степени бригада, взламывавшая оборону украинских националистов на Харьковском направлении, отражавшая штурмы на берегах Северского Донца под Купянском, освобождавшая Артемовск и Авдеевку. 12 бойцов носят высокое звание Героя России, около восьми тысяч награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Сейчас они продвигаются на Луганско-Донецком направлении, победоносно освободив населенный пункт Богдановка.

Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил бойцов за верность Родине и присяге, выразив уверенность, что те с честью продолжат выполнять воинский долг, приближая победу.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.