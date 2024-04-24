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Боец ВС РФ Халк показал, как двигаться под огнем неприятеля

На полигонах Северного флота в Заполярье раздается стрельба и гремят взрывы - тренируются морпехи. Занятия скорректированы с учетом опыта, полученного в ходе СВО.
Елена Сивонен 2024-04-24 13:35:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во главе тактической тройки командир стрелковой роты с позывным Халк. За его плечами участие в спецоперации, работа на Харьковском, Херсонском направлениях. Сейчас Халк показывает бойцам, как правильно действовать под огнем неприятеля - боевой «змейкой», рывками с последующим падением и перекатыванием. Так, быстро и слаженно, все ближе и ближе подбираешься к противнику.

«Я готовил и мобилизованных, не один батальон сформировал. Люди возвращаются хоть и "трехсотыми", подходят и говорят: "Командир, спасибо, не зря ругал, не зря учил, мы живые, хоть и раненые, но живые"», - говорит командир стрелковой роты с позывным Халк.

По команде морпехи открывают огонь по условному противнику, вражеской пехоте. Мишени расположены на расстоянии от ста метров до полукилометра. По ним скоростная стрельба позволяет отработать и закрепить навыки ведения боя.

Занятия на полигонах Северного флота проходят каждый день. Бойцы изучают тактику ведения боя, работу со всеми видами оружия, начиная с автоматов и пулеметов и заканчивая ручными противотанковыми гранатометами.

«У нас каждая тренировка как реальные действия. Учим бойцов тому, чтобы они привыкали к любой ситуации, которая может возникнуть», - рассказывает командир стрелкового взвода с позывным Мажор.

Инструкторы с богатым боевым опытом часами обучают, в том числе и молодых контрактников, точной стрельбе и грамотным действиям в условиях городского боя, боя в окопах и на открытой местности. Следят за отработкой всех элементов. И не устают повторять, что промахов быть не должно, поскольку в реальных боевых условиях от этого зависит жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Заполярье #морпехи #тренировки
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