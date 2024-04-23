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Силам ПВО удалось сбить украинский беспилотник над Белгородской областью

Примерно в 21:50 над Белгородской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа.
2024-04-23 23:21:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вечером 23 апреля над территорией Белгородской области удалось не допустить совершение киевским режимом террористической атаки.

Российские военнослужащие примерно в 21:50 по московскому времени сбили украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

«23 апреля около 21.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в министерстве.

Запущенный украинскими националистами беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #беспилотник #белгородская область #средства пво #сбили БПЛА
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