Вечером 23 апреля над территорией Белгородской области удалось не допустить совершение киевским режимом террористической атаки.

Российские военнослужащие примерно в 21:50 по московскому времени сбили украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

«23 апреля около 21.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в министерстве.

Запущенный украинскими националистами беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.