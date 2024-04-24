Российские войска поразили украинский цех производства БПЛА

Минобороны России сообщило о поражении украинского цеха производства беспилотных летательных аппаратов.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что ВС РФ лишили противника радиолокационной станции кругового обзора П-18. Также поражены хранилище топлива ВСУ, живая сила и военная техника в 117 районах, добавили в оборонном ведомстве.

В Минобороны сообщили и об успехах российских сил ПВО. В течение суток уничтожены 299 беспилотников ВСУ, сбиты девять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и «Ольха», а также шесть управляемых авиабомб Hammer.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.