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Военные оказали помощь в доставке чистой воды жителям Оренбуржья

С начала работ по ликвидации последствий военнослужащие выдали свыше 600 тысяч литров питьевой воды.
2024-04-24 06:53:35
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: Минобороны России

Военнослужащие сводного подразделения Ясненского ракетного соединения доставили питьевую воду жителям Оренбургской области, а также региональным муниципальным предприятиям, оставшимся без водоснабжения в результате прорыва дамбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На кадрах видно, как ракетчики разворачивают автомобильные цистерны АЦ-10 и помогают жителям запастись чистой водой.

«Ежедневно наши автоцистерны подвозят чистую питьевую воду в микрорайоны, оставшиеся без водоснабжения. Вся поставляемая чистая питьевая вода прошла проверку на качество специалистами медицинской службы и пригодна для потребления», - сообщил начальник службы РХБЗ майор Максим Пчелинцев.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие выдали более 600 тысяч литров питьевой воды населению региона с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего при оказании помощи задействованы около 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о проведенной специалистами подразделения РХБЗ дезинфекции в пострадавших районах Оренбургской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Паводки #оренбуржье
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