Военные оказали помощь в доставке чистой воды жителям Оренбуржья

Военнослужащие сводного подразделения Ясненского ракетного соединения доставили питьевую воду жителям Оренбургской области, а также региональным муниципальным предприятиям, оставшимся без водоснабжения в результате прорыва дамбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На кадрах видно, как ракетчики разворачивают автомобильные цистерны АЦ-10 и помогают жителям запастись чистой водой.

«Ежедневно наши автоцистерны подвозят чистую питьевую воду в микрорайоны, оставшиеся без водоснабжения. Вся поставляемая чистая питьевая вода прошла проверку на качество специалистами медицинской службы и пригодна для потребления», - сообщил начальник службы РХБЗ майор Максим Пчелинцев.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие выдали более 600 тысяч литров питьевой воды населению региона с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего при оказании помощи задействованы около 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о проведенной специалистами подразделения РХБЗ дезинфекции в пострадавших районах Оренбургской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.