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Шойгу: военное сотрудничество с КНР поддерживает стабильность в мире

Сергей Шойгу отметил, что две страны регулярно проводят совместную боевую подготовку.
2024-04-26 12:17:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что российско-китайское военное сотрудничество поддерживает глобальную стабильность.

«Российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности и поддержания глобальной и региональной стабильности», - отметил Шойгу на встрече с коллегой из Китая в Астане. 

Сергей Шойгу добавил, что Россия и Китай регулярно проводят совместную боевую подготовку - как на суше, так и на море и в воздухе. Военнослужащие двух стран успешно отрабатывают учебно-боевые задачи различной степени сложности. 

Ранее министр обороны России призвал страны ШОС к расширению географии военных учений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #Сергей Шойгу #кнр #Сотрудничество #Глобальная стабильность
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