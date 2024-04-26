Шойгу: военное сотрудничество с КНР поддерживает стабильность в мире

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что российско-китайское военное сотрудничество поддерживает глобальную стабильность.

«Российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности и поддержания глобальной и региональной стабильности», - отметил Шойгу на встрече с коллегой из Китая в Астане.

Сергей Шойгу добавил, что Россия и Китай регулярно проводят совместную боевую подготовку - как на суше, так и на море и в воздухе. Военнослужащие двух стран успешно отрабатывают учебно-боевые задачи различной степени сложности.

Ранее министр обороны России призвал страны ШОС к расширению географии военных учений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.