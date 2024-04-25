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Мотострелки ЦВО показали кадры освобождения Ласточкино от боевиков ВСУ

Военнослужащие группировки «Центр» рассказали, что при взятии населенного пункта не встретили серьезного сопротивления.
2024-04-25 06:03:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» из Тувы рассказали, как освобождали Ласточкино на Авдеевском направлении в зоне СВО. Они также показали, как сейчас выглядит населенный пункт.

Штурм начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Авиация поддерживала мотострелков и наносила удары по местам сосредоточения живой силы 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ. Благодаря этому удалось выбить противника из огневых точек.

«Первая группа зашла вместе со штурмовиками. Сопротивление было не такое уж большое, там, наверное, мобилизованные оставались, а наемники самые первые уходили оттуда и оставляли пару пулеметчиков на перекрестках», - рассказал один из военнослужащих.

Боевики понесли серьезные потери в личном составе и технике, они в спешке бросили свои позиции и отошли. При этом они оставили вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства. Как рассказали наши бойцы, в покинутом украинскими националистами поселке остались американские бронетранспортеры М-113, которые из-за своей непроходимости застревали и тонули в грязи. Экипажи бросали технику и даже не пытались ее эвакуировать.

При отступлении националисты минировали дороги, дома, детские сады и школы. В поселке не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц остались стоять остовы изрешеченных военных автомобилей и бронетехники противника.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 сровняли с землей вражеский опорный пункт на Южно-Донецком направлении. Кадры их работы показало Министерство обороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #цво #мотострелки #освобождение #ласточкино
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