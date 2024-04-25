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Средства ПВО сформировали защитный купол в Запорожской области

Расчеты комплексов ПВО группировки «Днепр» обеспечивают надежную защиту подразделений российских войск и гражданских объектов в Запорожской области.
2024-04-25 10:54:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Зенитно-ракетные комплексы С-300В, а также другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» сформировали в Запорожской области защитный купол. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты комплексов ПВО надежно защищают как наши войска, так и гражданские объекты от атак с воздуха. Российский военнослужащий Жаслан рассказал, что благодаря действиям зенитчиков ни одна украинская ракета или самолет не смогут пролететь над подконтрольной ВС РФ территорией.

С-300В имеет высокопроходимое гусеничное шасси. Данная платформа позволяет расчетам комплекса совершать марши по пересеченной местности и занимать огневые позиции без предварительной подготовки. С-300В может поражать не только все типы аэродинамических целей - самолеты, вертолеты, беспилотники, - но и тактические ракеты.

Для поражения воздушных целей российские подразделения также используют ЗРК «Бук-М2». Комплексы противовоздушной обороны работают против самолетов, вертолетов и беспилотников, а также сбивают реактивные снаряды систем залпового огня. Ракеты «Бука» после пуска захватывают цели, сопровождают и уничтожают их.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пво #МО РФ #запорожская область #СВО
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