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На левом берегу Днепра мотострелки сбили беспилотник «Баба-яга» ВСУ

Военнослужащий 1199-го мотострелкового полка с позывным Бугера рассказал, как в темное время суток бойцы уничтожили БПЛА «Баба-яга», приманив ее и затем открыв сосредоточенный огонь.
2024-04-23 15:32:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 1199-го мотострелкового полка группировки «Днепр» уверенно держат оборону на левом берегу Днепра в Запорожской области. Они показали свою боевую работу и рассказали, как борются с вражескими беспилотниками.

«Недавно мы сбили одну в темное время суток. Поступила команда, что на нашем направлении двигается БПЛА, предположительно, дронного типа, "Баба-яга". Все подтвердилось, она на нас вышла. Мы ее приманили сначала, выстрелом приманили трассерами», - рассказал военнослужащий с позывным Бугера.

По его словам, дрон двигался в сторону наших позиций и  бойцы поразили его сосредоточенным огнем, в том числе из пулемета. Он также объяснил, что заметили беспилотник с помощью тепловизора, так как невооруженным глазом в темноте увидеть его невозможно. В результате «Баба-яга» оказалась уничтожена российскими военнослужащими, не успев ничего повредить.

Мотострелки продолжают противодействовать диверсионно-разведывательным группам и десанту украинских националистов на левом берегу Днепра в Запорожской области. Имея все необходимые средства боевого поражения противника, они ежедневно обеспечивают безопасность освобожденных территорий.

Ранее экипажи Су-34 показали, как ведут бомбардировку опорного пункта ВСУ. Летчики сбросили на опорник ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), уничтожив важные объекты противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #беспилотник #бпла #мотострелки #ВСУ #Баба-яга #группировка днепр
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