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Расчеты «Мста-Б» уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Огнем российской артиллерии было уничтожено до отделения пехоты противника в опорном пункте на правом берегу Днепра.
2024-04-24 11:08:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты орудий «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра.

Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Минобороны России. Чтобы орудие не выделялось, а при наблюдении издали сливалось с окружающими предметами, его накрыли навесом из веток и маскировочной сетью.

С казенной части ствола загружается на лоток снаряд и гильза с зарядом, затвор каморы закрывается. Затем производится выстрел, снаряд вылетает из дула, а ствол вначале подается назад, а затем возвращается в исходное положение. Стреляная гильза выбрасывается на землю, а заряжающий подносит новый снаряд.

В описании к видео сказано, что расчеты выполняют огневые задачи как в дневное, так и в ночное время суток. Артиллеристы уничтожают вражескую бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции, а также лодки противника на правом берегу Днепра.

Скорость прицельной стрельбы достигает семи выстрелов в минуту. Огонь корректируется с помощью беспилотников, также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий. Когда цель поражена, расчет быстро маскирует орудие и уходит в укрытие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Мста-Б #ВСУ #МО РФ #СВО
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