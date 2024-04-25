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Пленный украинец Санин рассказал, что в ВСУ набирают много женщин

Сдавшийся в плен Денис Санин заявил, что лучше отсидеть за решеткой, чем стать «двухсотым».
2024-04-25 11:48:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Денис Санин в беседе с представителями Минобороны России рассказал, что в ряды ВСУ набирают много женщин.

Представители военкомата застали мужчину, когда он находился на рынке вместе с родными. Санина заставили расписаться за повестку. Денис служил вначале в тыловой 14-й радиотехнической бригаде, однако через какое-то время его бросили на передовую.

Подразделение сменило украинских военных на позициях в селе Бердычи. В завязавшемся бою сослуживцев Санина «задвухсотило», а сам он прикрывался от обстрелов телом погибшего товарища. В итоге украинцу некуда было отступать и он сдался в плен.

Мужчина рассказал о достойном отношении к пленным со стороны российских военнослужащих. Его накормили, напоили, угостили сигаретами. Соотечественникам Денис порекомендовал избегать участия в боевых действиях. По словам пленного, лучше отсидеть за решеткой, чем погибнуть.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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