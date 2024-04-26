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Дюмин поздравил 106-ю воздушно-десантную дивизию с 80-летием

Сегодня 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия отмечает 80 лет со дня образования.
2024-04-26 16:13:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию с 80-летним юбилеем.

Глава региона возложил цветы к памятнику десантников, погибших при исполнении долга. На плацу состоялось торжественное построение и награждение отличившихся военнослужащих.

Тем, кто прямо сейчас находится на передовой, передали обмундирование и технику. В состав груза вошли внедорожники, квадроциклы, дизель-генераторы, беспилотники, ружья-антидроны, медикаменты и обмундирование.

День дивизии отмечается 26 апреля. Ее бойцы принимали участие в Великой Отечественной войне, а позже были задействованы в ряде военных конфликтов. Выполняли боевые задачи в Чечне. В настоящее время десантники задействованы в проведении спецоперации на Украине.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Тула #награждение #десантники #Дюмин
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