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Шойгу: иностранные советники участвуют в подготовке диверсий в РФ

Министр обороны РФ в качестве примера привел передачу Киеву разведданных в режиме реального времени.
2024-04-26 11:25:00
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что иностранные советники участвуют в подготовке диверсий на территории РФ. 

«При непосредственном участии (зарубежных. - Прим. ред.) советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России», - подчеркнул он.

Глава Минобороны также отметил, что в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наемники. Кроме того, украинские боевики получают разведданные в режиме реального времени, ведется их подготовка.

Шойгу подчеркнул, что Запад, накачивая Киев оружием, таким образом якобы демонстрирует стремление к деэскалации.

Напомним, что глава Минобороны РФ заявил о бесперспективности попыток Запада нанести России стратегическое поражение. Также он отметил тенденцию к обострению на международной арене.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

 

 

#армия #Сергей Шойгу #НАТО #шос #Киевский режим
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