Шойгу: иностранные советники участвуют в подготовке диверсий в РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что иностранные советники участвуют в подготовке диверсий на территории РФ.

«При непосредственном участии (зарубежных. - Прим. ред.) советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России», - подчеркнул он.

Глава Минобороны также отметил, что в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наемники. Кроме того, украинские боевики получают разведданные в режиме реального времени, ведется их подготовка.

Шойгу подчеркнул, что Запад, накачивая Киев оружием, таким образом якобы демонстрирует стремление к деэскалации.

Напомним, что глава Минобороны РФ заявил о бесперспективности попыток Запада нанести России стратегическое поражение. Также он отметил тенденцию к обострению на международной арене.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.