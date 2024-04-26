Шойгу: иностранные советники участвуют в подготовке диверсий в РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что иностранные советники участвуют в подготовке диверсий на территории РФ.
«При непосредственном участии (зарубежных. - Прим. ред.) советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России», - подчеркнул он.
Глава Минобороны также отметил, что в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наемники. Кроме того, украинские боевики получают разведданные в режиме реального времени, ведется их подготовка.
Шойгу подчеркнул, что Запад, накачивая Киев оружием, таким образом якобы демонстрирует стремление к деэскалации.
Напомним, что глава Минобороны РФ заявил о бесперспективности попыток Запада нанести России стратегическое поражение. Также он отметил тенденцию к обострению на международной арене.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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