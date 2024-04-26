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Пленный украинец Шурыгин назвал командиров ВСУ балаболами

Командование ВСУ заставляет солдат отказываться от прохождения медкомиссии, заявил Александр Шурыгин.
2024-04-26 14:51:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командиры ВСУ заставляют солдат отказаться от прохождения медкомиссии, заявил взятый в плен российскими бойцами украинец Александр Шурыгин. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Шурыгин хотел пройти военно-врачебную комиссию, чтобы не отправляться на передовую, однако ему стали угрожать возбуждением уголовного дела.

«Командиры - балаболы. Так, как они повели и как они говорили: "Мы тут одна семья дружная, ребята, вы что? Чтобы мы свою роту? Да мы вас до последнего будем. Мы вас никому не отдадим". А в результате нет роты уже», - сказал пленный.

По словам Александра, многие сослуживцы имели слишком слабое здоровье для участия в боевых действиях, были не в состоянии быстро двигаться, что крайне необходимо в зоне боевых действий. Пленный признался, что сам он ограниченно годен и не тянет на роль профессионального бойца.

«Я не боевик. Я не пришел сюда, чтобы бегать, стрелять и воевать, кувыркаться. Я не Джон Рэмбо», - добавил Шурыгин.

Ранее другой пленный рассказал, как помахал руками в камеру российскому дрону, дав понять, что сдается. Беспилотник сопроводил мужчину до позиций ВС РФ, где его любезно приняли наши бойцы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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