Пленный украинец Шурыгин назвал командиров ВСУ балаболами

Командиры ВСУ заставляют солдат отказаться от прохождения медкомиссии, заявил взятый в плен российскими бойцами украинец Александр Шурыгин. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Шурыгин хотел пройти военно-врачебную комиссию, чтобы не отправляться на передовую, однако ему стали угрожать возбуждением уголовного дела.

«Командиры - балаболы. Так, как они повели и как они говорили: "Мы тут одна семья дружная, ребята, вы что? Чтобы мы свою роту? Да мы вас до последнего будем. Мы вас никому не отдадим". А в результате нет роты уже», - сказал пленный.

По словам Александра, многие сослуживцы имели слишком слабое здоровье для участия в боевых действиях, были не в состоянии быстро двигаться, что крайне необходимо в зоне боевых действий. Пленный признался, что сам он ограниченно годен и не тянет на роль профессионального бойца.

«Я не боевик. Я не пришел сюда, чтобы бегать, стрелять и воевать, кувыркаться. Я не Джон Рэмбо», - добавил Шурыгин.

Ранее другой пленный рассказал, как помахал руками в камеру российскому дрону, дав понять, что сдается. Беспилотник сопроводил мужчину до позиций ВС РФ, где его любезно приняли наши бойцы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.