Шойгу заявил, что США целенаправленно затягивают украинский конфликт

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что Соединенные Штаты создали, а теперь и целенаправленно затягивают конфликт на Украине. Об этом глава российского ведомства заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС.

Министр обороны РФ подчеркнул, что именно Вашингтон является создателем украинского конфликта. При этом Штаты готовы оказывать давление на любого, в том числе и своего союзника, чтобы добиться своих целей.

«США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине... Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей», - заявил Шойгу.

В ходе заседания министр обороны РФ также отметил, что войска НАТО вплотную приблизились к границам РФ. Тем самым они создают дополнительные угрозы военной безопасности.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, в Астане проходит совещание министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встречах главы ведомств обсудят вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества министерств в формате организации.

В рамках мероприятия Шойгу и его киргизский коллега Бактыбек Бекболотов уже подписали два соглашения. Первое посвящено информационному обмену, второе - взаимодействию в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.