МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу заявил, что США целенаправленно затягивают украинский конфликт

Сергей Шойгу констатировал, что Вашингтон не только затягивает, но и создал этот конфликт.
2024-04-26 11:05:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что Соединенные Штаты создали, а теперь и целенаправленно затягивают конфликт на Украине. Об этом глава российского ведомства заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС.

Министр обороны РФ подчеркнул, что именно Вашингтон является создателем украинского конфликта. При этом Штаты готовы оказывать давление на любого, в том числе и своего союзника, чтобы добиться своих целей.

«США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине... Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей», - заявил Шойгу.

В ходе заседания министр обороны РФ также отметил, что войска НАТО вплотную приблизились к границам РФ. Тем самым они создают дополнительные угрозы военной безопасности.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, в Астане проходит совещание министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встречах главы ведомств обсудят вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества министерств в формате организации.

В рамках мероприятия Шойгу и его киргизский коллега Бактыбек Бекболотов уже подписали два соглашения. Первое посвящено информационному обмену, второе - взаимодействию в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Сергей Шойгу #Украина #сша #шос
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049