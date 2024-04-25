Бойцы группировки «Центр» рассказали, как три дня выслеживали Abrams

Военнослужащие группировки войск «Центр» показали уничтоженный российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Abrams американского производства. Машину заметили и подбили на Авдеевском направлении после трех дней охоты, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В первый день, как рассказали бойцы, противник серьезно защищал танк, глуша российский беспилотник системами РЭБ. К тому же Abrams постоянно менял огневые позиции или уезжал в тыловой район на дозаправку, а обстрелы выжидал в безопасном месте. Наконец на третий день наши военнослужащие ударили по танку.

Бойцы выбрали для этого наиболее подходящие момент и метеоусловия. За время охоты они проанализировали порядок работы танкового экипажа противника, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе применения.

«Зашли на цель по ветру и попали, к счастью. Наша работа долгая принесла результат», - поделился командир взвода СпН с позывным Игла.

Ранее сообщалось, что на Поклонную гору привезли новые образцы трофейной техники из зоны СВО. Выставка трофейного вооружения пополнилась бронеавтомобилем International MaxxPro и БМП Bradley американского производства, а также немецкой БМП Marder и шведской БМП CV90.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.