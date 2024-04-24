Шойгу заявил, что Плесецк сможет запускать вдвое больше ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» на космодроме Плесецк возможности МО РФ по запуску космических аппаратов возрастут вдвое.

Сергей Шойгу сказал это в ходе инспекционного визита на Государственный испытательный космодром Плесецк, где он провел совещание.

Также он констатировал завершение создания инфраструктуры, обеспечивающей пуски тяжелых и легких ракет-носителей «Ангара» для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах российского оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что уже проведено шесть пусков этих ракет, а до конца года планируется запустить еще три.

Кроме этого, министр обороны России упомянул о том, что ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса «Рокот», при этом его испытания планируется начать уже в декабре этого года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.