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Шойгу заявил, что Плесецк сможет запускать вдвое больше ракет

По словам Сергея Шойгу, рост этих возможностей произойдет с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» на космодроме Плесецк.
2024-04-24 15:46:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» на космодроме Плесецк возможности МО РФ по запуску космических аппаратов возрастут вдвое. 

Сергей Шойгу сказал это в ходе инспекционного визита на Государственный испытательный космодром Плесецк, где он провел совещание. 

Также он констатировал завершение создания инфраструктуры, обеспечивающей пуски тяжелых и легких ракет-носителей «Ангара» для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах российского оборонного ведомства. 

Шойгу отметил, что уже проведено шесть пусков этих ракет, а до конца года планируется запустить еще три. 

Кроме этого, министр обороны России упомянул о том, что ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса «Рокот», при этом его испытания планируется начать уже в декабре этого года

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Плесецк #Сергей Шойгу #Космонавтика #Союз #Ангара
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