МО РФ представило более 100 новых разработок в рамках «Дня инноваций»

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» 24-25 апреля прошла ежегодная выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации». На опубликованных кадрах - представленные на выставке экспонаты.

На мероприятии показали более 100 передовых разработок в областях информационных технологий, искусственного интеллекта, медицины, гидрометеорологии и других. Свои продукты представили не только технополис, но и промышленные предприятия, военные вузы и научно-исследовательские организации.

«Уже шестой год подряд технополис гостеприимно открывает свои двери для участников и гостей нашего мероприятия. Представлено 16 регионов нашей РФ, 43 предприятия промышленности и более 100 инновационных разработок», - рассказал Антон Малаховецкий, Врид начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Экспонаты были разделены на четыре кластера: киберпространство, системы всестороннего обеспечения, геофизический, БПЛА и РТК (беспилотные летающие аппараты и робототехнические комплексы). Одной из самых интересных разработок стали наземные робототехнические комплексы, способные выполнять на поле боя различные функции от штурмовых действий до эвакуации раненых. Также выделялась на фоне других продуктов программа, которая пересчитывает координаты и высоты при подготовке исходных данных для формирования полетных заданий. Экспертная комиссия оценила проекты и подвела итоги мероприятия, выявив самые востребованные для ВС РФ разработки.

Также в Технополисе провели научно-техническую конференцию «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Новые материалы и энергетика в Вооруженных Силах Российской Федерации"». Участники подготовили выступления на следующие темы: технологии, аппараты и машины, биотехнические системы и технологии, энергетика, оружие на новых физических принципах, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение.

В мероприятии участвовали профессора, доценты, доктора и кандидаты наук из гражданских и военных вузов и научно-исследовательских центров, а также руководители и специалисты предприятий промышленности.

Участники обсудили регенеративную медицину, а также представили результаты исследований в области энергетики и показали варианты развития отрасли новейших материалов. Целью мероприятия стал обмен опытом и идеями, поиск деловых партнеров, обсуждение новых разработок, который будут полезны российской армии.

Ранее первый замминистра обороны России Руслан Цаликов ознакомился с разработками технополиса «ЭРА» в Анапе, также в мероприятии поучаствовал заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В технополисе обсудили тему развития информационно-телекоммуникационных систем в интересах ВС РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.