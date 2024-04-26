Штурмовики Су-25 угостили ракетами украинскую пехоту в опорном пункте

Штурмовики Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщает Минобороны России.

Ведомство сопроводило сообщение кадрами, на которых показаны подготовка самолетов, взлет, сами полеты и пуски ракет, а также посадка. На записи видно, что Су-25 маневрируют на минимальной высоте, чтобы их не засекли радары противника.

Минобороны уточнило, что удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования по заданным координатам. Поразив цели, штурмовики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачи, самолеты вернулись на аэродром. В ходе вылета все цели были поражены.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.