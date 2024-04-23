Шойгу заявил, что НАТО держит у границ РФ 33-тысячную группировку

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что НАТО держит у границ России группировку войск численностью до 33 тысяч человек.

«Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин», - констатировал Шойгу в ходе заседания коллегии МО РФ.

Он добавил, что вступление Швеции в НАТО в начале марта повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях.

Еще министр упомянул и Германию, где на базе объединенного командования ВС США в Европейской зоне действует штаб «Группы содействия безопасности Украины». Кроме этого, проводится серия учений объединенных вооруженных сил НАТО, где участвует до 90 тысяч человек. Декларируемая цель - отработка отражения якобы готовящейся агрессии со стороны России. Также Сергей Шойгу отметил и попытки НАТО усилить активность в Арктике.

Сергей Шойгу сказал, что подобные действия стран Запада вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования. Он напомнил, что в 2022 году Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин решил переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа.

Шойгу отметил, что при создании Ленинградского военного округа было выполнено более 250 мероприятий, включая формирование 44-го армейского корпуса. Он добавил, что три мотострелковые бригады будут реорганизованы в мотострелковые дивизии. Эти мероприятия, намеченные на 2024 год, синхронизированы с поставками более чем 7 000 единиц современных образцов вооружения и техники.

В Московском же военном округе проведено более 400 организационных мероприятий, а до конца года планируется завершить еще десять. При этом войска получат более 2,4 тысячи единиц современной техники и вооружения.

Также министр обороны России рассказал о ходе совершенствования уровня подготовки личного состава и органов военного управления. Активно внедряется опыт, полученный в ходе СВО. Особое внимание уделяют обучению применения беспилотников. Занятия при этом проводят инструкторы, имеющие опыт боевых действий.

Кроме этого, Шойгу рассказал, что ВСУ потеряли уже почти полмиллиона военнослужащих.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.