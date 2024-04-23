ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК HAWK производства США

Минобороны России сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 HAWK американского производства.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении склада с беспилотниками противника, живой силы и военной техники ВСУ в 115 районах.

В оборонном ведомстве сообщили и о боевой работе ПВО. Так, за сутки уничтожены 104 беспилотника ВСУ, ракета, выпущенная с помощью комплекса «Точка-У», шесть реактивных снарядов комплексов РСЗО HIMARS и «Ольха», четыре управляемые авиабомбы Hammer.

Сегодня на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона с начала проведения спецоперации потеряла почти полмиллиона человек. По словам министра, Киев не добился поставленных целей в контрнаступлении, а бойцы ВС РФ развеяли миф о превосходстве западных образцов вооружений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.