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Испытания модернизированной ракеты-носителя «Рокот» начнутся в декабре

Сергей Шойгу также заявил, что до конца года планируется осуществить три запуска ракет-носителей «Ангара».
2024-04-24 15:49:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания модернизированного легкого ракетно-космического комплекса «Рокот» планируется начать в декабре 2024 года. Он сказал это в ходе посещения с инспекцией космодрома Плесецк

«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года», - сказал Шойгу. 

Также он сообщил, что космодром Плесецк сможет запускать вдвое больше космических аппаратов. Это произойдет после завершения модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз», уточнил министр. 

Кроме этого, Шойгу констатировал завершение создания инфраструктуры Плесецка, отвечающей за пуски ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого класса. Сергей Шойгу напомнил, что было проведено уже шесть успешных пусков таких ракет, и заметил, что до конца года планируется еще три пуска. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Плесецк #Сергей Шойгу #космодром #Космические аппараты #рокот
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