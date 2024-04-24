Испытания модернизированной ракеты-носителя «Рокот» начнутся в декабре

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания модернизированного легкого ракетно-космического комплекса «Рокот» планируется начать в декабре 2024 года. Он сказал это в ходе посещения с инспекцией космодрома Плесецк.

«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года», - сказал Шойгу.

Также он сообщил, что космодром Плесецк сможет запускать вдвое больше космических аппаратов. Это произойдет после завершения модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз», уточнил министр.

Кроме этого, Шойгу констатировал завершение создания инфраструктуры Плесецка, отвечающей за пуски ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого класса. Сергей Шойгу напомнил, что было проведено уже шесть успешных пусков таких ракет, и заметил, что до конца года планируется еще три пуска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.