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МО РФ сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS и Vampire

Эти реактивные системы залпового огня, принадлежащие врагу, были уничтожены в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад».
2024-04-25 14:07:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении подразделениями группировки войск «Запад» реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится, что помимо РСЗО западного производства противник лишился советской РСЗО «Град», двух пикапов, трех американских буксируемых гаубиц М777. Потери украинской стороны в живой силе составили до 30 человек.

Кроме того, бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Стельмаховки, Глушковки, Торского и Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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