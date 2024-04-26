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ВС РФ поразили эшелон с западным оружием в районе Удачного

Также российским войскам удалось поразить украинских боевиков и технику 67-й мехбригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи.
2024-04-26 14:34:12
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении вражеского эшелона, перевозившего западное вооружение и военную технику. Он находился в районе населенного пункта Удачное на территории ДНР. 

Эшелон вошел в список целей, пораженных или уничтоженных за сутки российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. 

Также на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области был поражен личный состав и техника 67-й мехбригады противника. 

Кроме этого, российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах. 

Ранее публиковались ночные кадры уничтожения скопления украинской пехоты бронегруппой тульских десантников на БМД-4М.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Эшелон #поражение #Удачное #западное оружие
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