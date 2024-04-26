ВС РФ поразили эшелон с западным оружием в районе Удачного

Минобороны России сообщило о поражении вражеского эшелона, перевозившего западное вооружение и военную технику. Он находился в районе населенного пункта Удачное на территории ДНР.
Эшелон вошел в список целей, пораженных или уничтоженных за сутки российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Также на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области был поражен личный состав и техника 67-й мехбригады противника.
Кроме этого, российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах.
Ранее публиковались ночные кадры уничтожения скопления украинской пехоты бронегруппой тульских десантников на БМД-4М.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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