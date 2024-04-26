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Шойгу отметил тенденцию к обострению в международной обстановке

Глава Минобороны РФ отметил, что в мире растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности и снижается роль международных институтов.
2024-04-26 11:17:57
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: Минобороны России

Международная обстановка остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, Москва разделяет оценки современной международной обстановки, прозвучавшие во время совещания министров обороны стран-участниц ШОС.

«Растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов», - отметил Шойгу.

Как утверждает министр обороны РФ, происходящие в мире события вызваны стремлениями США и их союзников любой ценой сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым государствам.

Напомним, что Шойгу констатировал факт угрозы со стороны войск НАТО, приблизившихся к российским границам.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

 

 

#армия #Шойгу #НАТО #шос
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