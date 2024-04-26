Шойгу отметил тенденцию к обострению в международной обстановке

Международная обстановка остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, Москва разделяет оценки современной международной обстановки, прозвучавшие во время совещания министров обороны стран-участниц ШОС.

«Растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов», - отметил Шойгу.

Как утверждает министр обороны РФ, происходящие в мире события вызваны стремлениями США и их союзников любой ценой сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым государствам.

Напомним, что Шойгу констатировал факт угрозы со стороны войск НАТО, приблизившихся к российским границам.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.