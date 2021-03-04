Защита от COVID-19: более 300 тысяч военнослужащих привились первым компонентом «Спутника V»

Более 300 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V». За минувшие сутки в Вооруженных Силах выздоровели свыше 80 человек, а общее число тех, кто вылечился, превысило 31 тысячу.

В стационарах Минобороны сейчас менее 600 пациентов из числа военнослужащих. Также лечение в госпиталях ведомства проходит и гражданское население.

Всего в многопрофильных медцентрах, возведенных Минобороны в нескольких регионах страны, медицинскую помощь получили свыше 17 тысяч человек.