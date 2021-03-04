Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Защита от COVID-19: более 300 тысяч военнослужащих привились первым компонентом «Спутника V»

Андрей Аркадьев
10:30 04.03.2021
Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах превысила 31 тысячу человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Более 300 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V». За минувшие сутки в Вооруженных Силах выздоровели свыше 80 человек, а общее число тех, кто вылечился, превысило 31 тысячу.

В стационарах Минобороны сейчас менее 600 пациентов из числа военнослужащих. Также лечение в госпиталях ведомства проходит и гражданское население.

Всего в многопрофильных медцентрах, возведенных Минобороны в нескольких регионах страны, медицинскую помощь получили свыше 17 тысяч человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:32 В стране и мире
Закрыты школы и аэропорт: Чукотку «отрезали от мира» метель и ураганный ветер
09:06 Армия
Видео
Летчики «морских охотников» Ту-142 ТОФ впервые отработали ночную дозаправку в воздухе
08:45 В стране и мире
Ученые обнаружили источник опасных солнечных частиц, угрожающих космическим кораблям и самолетам
07:29 В стране и мире
Видео
От фехтования до кулинарии: чему учатся воспитанницы пансиона Минобороны РФ в Санкт-Петербурге
06:46 В стране и мире
Видео
Вулкан Пакая в Гватемале проснулся и поднял столб дыма более 5 км в высоту
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказала, что можно есть на ночь без вреда для организма
Видео
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
Видео
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.