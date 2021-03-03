Расчеты «Искандеров» прошли вакцинацию от COVID-19 перед Парадом Победы в Воронеже

Водители оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа дислоцированной в Курской области, прошли добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции перед отправкой на парад Победы в Воронеже.

Военнослужащие был привиты препаратом «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Двухкомпонентная вакцина была предварительно доставлена при соблюдении всех требований по «холодовой цепи» при транспортировке.

Водители, прошедшие первый этап вакцинации, по истечении трех недель будут привиты вторым компонентом препарата. На данный момент в войска Западного военного округа поступило более 94 тысяч доз вакцины «Спутник V».