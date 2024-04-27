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Снайперы РФ спасли женщину с детьми, которую атаковал FPV-дрон ВСУ

Женщина-беженка едва успела выбраться из машины, когда по ней ударили боевики ВСУ. Российские снайперы оперативно эвакуировали ее вместе с детьми.
2024-04-27 06:15:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперская группа Уссурийских десантников спасла из-под обстрела и удара FPV-дронов женщину с двумя малолетними детьми. Влада направлялась из Часова Яра к родственникам в ЛНР, однако боевики ВСУ заметили семью беженцев и атаковали ее из артиллерии, а также при помощи дронов-камикадзе. Женщина успела выскочить из машины, которую тут же сожгли ударные беспилотники противника.

В это же время по дороге ехали наши десантники, они направлялись в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра. Они также подверглись ударам боевиков. Заметив беженцев, первая подгруппа укрыла их от обстрела и начала вести прицельный огонь по FPV-дронам ВСУ.

В атаке наши снайперы умело применяли естественные складки местности и дымовые шашки, чтобы ввести в заблуждение операторов украинских дронов и скрыть от них как себя, так и Владу с детьми. В результате боя они получили ранения различной степени тяжести.

Затем к ним подъехал командир снайперской группы на другом автомобиле и успешно эвакуировал на нем беженцев и своих боевых товарищей, попутно прикрывая эвакуацию. Он уничтожил из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе ВСУ. Когда группа прибыла в безопасный район, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, в том числе несовершеннолетнему мальчику. Их эвакуировали в медучреждения.

Через несколько дней десантники навестили спасенную женщину со вторым ребенком и подарили им подарки. Они заверили, что готовы и в будущем оказывать им всяческую помощь, если она потребуется.

Ранее Тульские десантники отметили 80-ый юбилей соединения на передовой. Они показали, как работают на Авдеевском направлении и теснят украинских националистов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #снайперы #ВСУ #беженцы #эвакуация #уссурийские десантники
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