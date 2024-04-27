Разведчик Химик рассказал о специальном маневре операторов FPV-дронов

Операторы FPV-дронов группировки прикрытия государственной границы выявили и уничтожили живую силу украинских националистов. Минобороны РФ показало кадры работы наших военнослужащих в приграничном с Белгородской областью районе.

Новые цели обнаружили разведчики, они же передали их координаты командному пункту. Операторы FPV-дронов скрытно выдвинулись в лесопосадку. FPV-дрон с подвесом подготовили к взлету. Другой беспилотник заранее подняли в воздух для разведки местности, после этого взлетел и дрон-камикадзе с управляемым боеприпасом.

Средства объективного контроля зафиксировали попадание в строение, где находились боевики, и поражение личного состава противника.

Старший разведчик с позывным Химик рассказал о маневре, который наши операторы используют чаще всего в своей работе. С помощью жестикуляции он наглядно продемонстрировал этот прием.

«Это прием дайв. Когда идет дрон, у него имеется инерция движения. При заходе и дайве разворачивается, начинается оттормаживание в воздухе и затем заход на цель», - объяснил Химик.

Ранее российские артиллеристы нанесли удары по укреплениям ВСУ из гаубицы «Акация». Операторы БПЛА помогали бойцам скорректировать огонь и зафиксировать поражение цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.