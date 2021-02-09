Во Владивостоке почтили память экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

Во Владивостоке в честь 117-й годовщины со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой при Чемульпо возложили венки к памятнику у братской могилы. В церемонии приняли участие моряки Тихоокеанского флота (ТОФ), ветераны, юнармейцы и курсанты детско-юношеской флотилии.

В память о подвиге экипажей на борту флагмана ТОФ - гвардейского ракетного крейсера «Варяг» - состоялось торжественное построение и был поднят Андреевский флаг.

Девятого февраля 1904 года экипажи военных судов в неравном бою успели нанести несколько точных попаданий по кораблям противника, но сами получили тяжелые повреждения, из-за чего не смогли далее продолжать бой. По приказу командира крейсера «Варяг» капитана 1-го ранга В.Ф. Руднева «Кореец» был взорван, а бронепалубный крейсер затоплен. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков.