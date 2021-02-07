Обеспечены необходимыми запасами: на полигонах ЗВО развернули пункты обогрева из-за холодов

Из-за сильных морозов, а также в связи с угрозой распространения вирусных инфекционных заболеваний на полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Центральном Черноземье развернули пункты обогрева для военнослужащих.

Уточняется, что для предотвращения переохлаждения военных общевойсковой армии ЗВО, учебных центров Министерства обороны РФ во время занятий в полевых условиях было оборудовано более 70 дополнительных стационарных пунктов обогрева личного состава. В частности, вместо палаток установлены металлические модули или кунги.

Кроме того, все пункты обогрева обеспечены необходимыми запасами топлива, горячим питьем и дополнительным пайком.

Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военных на открытом воздухе в зависимости от погодных условий на территории Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Владимирской и Нижегородской областях.