Петровские мундиры и суворовские трофеи: Картаполов посетил Музей военной формы
Основу выставки составляют личные вещи Суворова, ордена и награды, документы, оружие, а также портретная галерея образов полководца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов осмотрел уникальные экспонаты столичного Музея военной формы, а помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, как собирали редкую коллекцию.
На выставке представлены в том числе экспонаты Мемориального музея Суворова из Санкт-Петербурга, например, русские и австрийские мундиры времен итальянского и швейцарского походов генералиссимуса.
Основу постоянной экспозиции Музея составляют уникальные образцы военной формы и амуниции со времен первой регулярной русской армии, основанной Петром I, и до сегодняшнего дня. В ней представлены подлинные предметы из фондов Центрального музея Вооруженных сил, подведомственного Министерству обороны Российской Федерации.