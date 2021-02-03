Петровские мундиры и суворовские трофеи: Картаполов посетил Музей военной формы

Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов осмотрел уникальные экспонаты столичного Музея военной формы, а помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, как собирали редкую коллекцию.

На выставке представлены в том числе экспонаты Мемориального музея Суворова из Санкт-Петербурга, например, русские и австрийские мундиры времен итальянского и швейцарского походов генералиссимуса.

Основу постоянной экспозиции Музея составляют уникальные образцы военной формы и амуниции со времен первой регулярной русской армии, основанной Петром I, и до сегодняшнего дня. В ней представлены подлинные предметы из фондов Центрального музея Вооруженных сил, подведомственного Министерству обороны Российской Федерации.