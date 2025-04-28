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Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Каменку

Министр отметил вклад командования и личного состава 344-го мотострелкового полка.
2025-04-28 14:46:51
© Фото: URA.RU, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Каменка на территории Харьковской области. 

«В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на Купянском направлении, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность в тяжелых боях», - говорится в тексте поздравительной телеграммы от министра. 

Белоусов отметил, что полк уверенно идет вперед, стойко и мужественно выполняя боевые задачи. Также в тексте поздравления сообщается, что 344-й полк вносит огромный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад».

Белоусов поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность относительно того, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск». Он заслушал доклады командования относительно текущей обстановки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Харьковская область #поздравления #Андрей Белоусов #каменка
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