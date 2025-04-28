Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Каменку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Каменка на территории Харьковской области.

«В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на Купянском направлении, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность в тяжелых боях», - говорится в тексте поздравительной телеграммы от министра.

Белоусов отметил, что полк уверенно идет вперед, стойко и мужественно выполняя боевые задачи. Также в тексте поздравления сообщается, что 344-й полк вносит огромный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад».

Белоусов поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность относительно того, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск». Он заслушал доклады командования относительно текущей обстановки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.