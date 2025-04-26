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Герасимов: планы киевского режима по срыву наступления на Донбассе сорвались

Начальник Генштаба РФ отметил, что украинские боевики ВСУ перешли к обороне в самом начале вторжения в Курскую область.
Глеб Владовский 2025-04-26 13:38:01
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Планы киевского режима по срыву наступления российских военнослужащих на Донбассе сорвались. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились», - подчеркнул он в ходе видеоконференции с Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным.

Герасимов отметил, что на начальных этапах вторжения боевиков ВСУ в Курскую область российским бойцам удалось остановить их продвижение. В результате украинцам пришлось перейти к обороне.

Ранее начальник Генштаба РФ доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских боевиков.

#армия #Донбасс #Курская область #Владимир Путин #валерий герасимов #боевики всу #наступление вс рф
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