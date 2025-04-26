Планы киевского режима по срыву наступления российских военнослужащих на Донбассе сорвались. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились», - подчеркнул он в ходе видеоконференции с Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным.

Герасимов отметил, что на начальных этапах вторжения боевиков ВСУ в Курскую область российским бойцам удалось остановить их продвижение. В результате украинцам пришлось перейти к обороне.

Ранее начальник Генштаба РФ доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских боевиков.