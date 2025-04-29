Над регионами России вечером и ночью сбили 91 украинский дрон

Средства ПВО за минувшие вечер и ночь уничтожили 91 украинский беспилотник самолетного типа. Около половины всех дронов сбили в небе над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

«Начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БПЛА - над территорией Курской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Еще 12 БПЛА сбиты над Орловской областью, 11 дронов уничтожили над территорией Рязанской области, восемь беспилотников - над Нижегородской областью, семь БПЛА - над акваторией Черного моря и шесть - над Крымом.

Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью, еще два - над Московской. По одному БПЛА силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Калужской и Брянской областей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.