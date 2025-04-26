Над Россией ночью сбили 45 украинских дронов

Российские военнослужащие ночью сбили 45 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили до 27 аппаратов в Курской области, 16 - над Белгородской и по одному в районе Ростовской и Липецкой областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 25 апреля российские военные сбили 79 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.