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Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».
2025-04-28 12:50:18
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Каменка в Харьковской области. Отмечено, что Каменку взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий. 

В зоне ответственности группировки за сутки удалось нанести поражения формированиям шести украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Купянск, Двуречная, Московка, Сеньково (Харьковская область), а также Новое, Ямполь и Кировск (ДНР). 

При этом враг потерял более 240 боевиков, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Удалось уничтожить украинскую станцию РЭБ «Квертус» и шесть складов с боеприпасами. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сожгли украинский танк в Харьковской области. Противник пытался замаскировать его в лесополосе, но не преуспел. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Харьковская область #каменка #группировка запад
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