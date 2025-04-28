Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Каменка в Харьковской области. Отмечено, что Каменку взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий.

В зоне ответственности группировки за сутки удалось нанести поражения формированиям шести украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Купянск, Двуречная, Московка, Сеньково (Харьковская область), а также Новое, Ямполь и Кировск (ДНР).

При этом враг потерял более 240 боевиков, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Удалось уничтожить украинскую станцию РЭБ «Квертус» и шесть складов с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сожгли украинский танк в Харьковской области. Противник пытался замаскировать его в лесополосе, но не преуспел.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.