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Атомная подлодка «Красноярск» ударила по береговой цели ракетой «Калибр»

Также АПЛ торпедировала субмарину условного противника.
2025-04-28 06:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Многоцелевая атомная подводная лодка «Красноярск» ТОФ в ходе плановых учений выполнила скрытный переход в Тихом океане и запустила крылатую ракету комплекса «Калибр». Удар был нанесен по береговой цели. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что крылатая ракета успешно поразила мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели превысило 1 100 километров. Кроме того, АПЛ обнаружила и торпедировала субмарину условного противника.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж подлодки за успешное выполнение ракетной стрельбы.

Напомним, ранее корабли ТОФ провели учения в Индийском океане.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #учения #ВМФ России #калибр #апл #тоф #красноярск
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