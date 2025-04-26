Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча Владимира Путина и Валерия Герасимова прошла по видеоконференцсвязи.

Приграничные районы удалось вернуть под контроль российских войск почти через девять месяцев с момента вторжения, которое произошло в августе 2024 года.

Ранее глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру, что завершается зачистка территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь. Начальник Генштаба тогда отметил, что бойцы ВС РФ освободили 99,5 % Курской области, что составляет 1, 26 тысяч квадратных километров.