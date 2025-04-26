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Белоусов был на командном пункте группировки «Курск» при поднятии флага в Горнале

Министру обороны докладывали о действиях войск по уничтожению противника.
2025-04-26 15:59:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте управления группировки войск «Курск» во время поднятия государственного флага в суджанском селе Горналь. Об этом сообщили в МО РФ.

При инспектировании группировки войск глава ведомства заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о действиях по уничтожению боевиков. Также он поставил ряд задач.

Напомним, сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил Верховному главнокомандующему ВС РФ об освобождении суджанского села Горналь. Населенный пункт был последним занятым украинскими националистами в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #Андрей Белоусов #Горналь
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