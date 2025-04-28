В Минобороны сообщили об уничтожении 115 украинских БПЛА

Минобороны России сообщило о 115 дронах самолетного типа, уничтоженных дежурными силами ПВО.

«За период с 20.50 мск 27 апреля по 04.35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских БПЛА», - говорится в сообщении.

Большую часть беспилотников (102) сбили в небе над Брянской областью. Еще девять дронов уничтожили над Крымом, два БПЛА уничтожены над территорией Курской области и еще по одному - над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

На местах падения обломков работают представители экстренных служб и ведомств. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.