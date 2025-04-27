В Главном храме ВС РФ состоялся IV-й Пасхальный Хоровой собор

В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье состоялся IV-й Пасхальный Хоровой собор. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В этом году мероприятие объединило семь гражданских и военных хоровых коллективов, более 250 певчих и свыше двух тысяч зрителей.

Перед началом мероприятия певчих и прихожан храма благословил Ключарь Главного Храма ВС РФ протоиерей Александр Солдатенков.

Перед зрителями выступили семь музыкальных коллективов, среди которых ансамбль песни и пляски Черноморского флота, ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации имени князя Александра Невского и другие.

«Развитие хорового искусства - это важная часть сохранения нашей духовной культуры. Именно церковные музыкальные произведения позволяют нам соприкоснуться с богатейшим наследием предков, почувствовать связь времен и укрепиться в вере», – с таким напутствием обратился к выступающим и гостям заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.

В свою очередь, директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный наградил участников мероприятия почетными грамотами.

За заслуги, проявленные при духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации ряд руководителей и солистов творческих коллективов награждены медалью Министерства обороны Российской Федерации «За веру и служение Отечеству».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.