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МО РФ показало боевую подготовку корейских военнослужащих

Бойцы из Корейской Народной Демократической Республики показали героизм плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ в ходе освобождения Курской области, отметили в Генштабе Вооруженных сил России.
2025-04-28 11:30:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с ходом боевой подготовки военнослужащих из Корейской Народной Демократической Республики.

На кадрах - обучение владению оружием под руководством российских инструкторов, а также тактике современных боевых действий. 

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил героизм бойцов из КНДР, которые показали его плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ. Он напомнил, что содействие российским войскам было оказано в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Также военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики поблагодарил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Российская Федерация никогда не забудет подвиг друзей и будет чтить корейских героев. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #КНДР #корея #полигон #боевая подготовка
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