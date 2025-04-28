МО РФ показало боевую подготовку корейских военнослужащих

Минобороны России продемонстрировало видео с ходом боевой подготовки военнослужащих из Корейской Народной Демократической Республики.
На кадрах - обучение владению оружием под руководством российских инструкторов, а также тактике современных боевых действий.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил героизм бойцов из КНДР, которые показали его плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ. Он напомнил, что содействие российским войскам было оказано в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
Также военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики поблагодарил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Российская Федерация никогда не забудет подвиг друзей и будет чтить корейских героев.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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