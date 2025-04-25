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Горемыкин назвал «Диктант Победы» одним из ответов переписыванию истории

На данный момент в акции «Диктант Победы» приняли участие более 45 тысяч военнослужащих.
2025-04-25 16:03:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин заявил, что обращение к теме Победы в Великой Отечественной войне в акции «Диктант Победы» - нравственный долг перед памятью миллионов людей, отстоявших независимость Отечества и нашу свободу. 

«"Диктант Победы" - это один из наших ответов тем, кто пытается стереть подвиг советского народа из памяти человечества», - добавил Горемыкин.

Виктор Горемыкин принял участие в акции в Национальном центре управления обороной России в Москве. Он отметил, что диктант не просто помогает проверить знания о Великой Отечественной, но и становится мостом между поколениями, объединяя людей. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что в акции приняли участие более 45 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил России. Уточняется, что Минобороны России развернуло для проведения диктанта 712 площадок в воинских частях, на кораблях, в органах военного управления и иных своих организациях. 

Ранее Горемыкин открыл крупную художественную выставку «Грековцы. Под знаменем Победы». Он сделал это в московском парке «Зарядье».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Великая Отечественная война #Виктор Горемыкин #диктант победы
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