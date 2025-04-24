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Опыт спецоперации станет основой при подготовке будущих военнослужащих

В Москве прошло расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск.
2025-04-24 20:27:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опыт специальной операции станет основой при подготовке будущих военнослужащих. В частности, увеличат количество занятий по применению новых тактических приемов мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Об этом говорили на расширенном заседании Военного совета под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова. В мероприятии принял участие заместитель Министра обороны Российской Юнус-Бек Евкуров.

Обсудили также обеспечение подразделений эффективными средствами наблюдения и ведения разведки, мотоциклами и квадроциклами, багги, роботизированными платформами и беспилотниками. Многие инновационные изделия представили на выставке, которую посетили перед началом заседания.

В экспозиции были представлены также боевая экипировка, стрелковое вооружение и современные средства связи. Производство большинства экспонатов уже поставлено на поток. Часть образцов до конца апреля отправят подразделениям в зону СВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #подготовка #Выставка #олег салюков #Юнус-Бек Евкуров #опыт #военный совет #СВО
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