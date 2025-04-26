МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО: российские военные выявляют одиночных боевиков ВСУ, пытающихся укрыться в Курской области

Разгром украинских формирований в регионе завершен, подчеркнули в ведомстве.
2025-04-26 16:06:26
© Фото: Konopatov Yurinews.ru Global Look Press

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Об этом заявили в Минобороны России.

Также в ведомстве подчеркнули, что разгром ВСУ в регионе завершен.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», – говорится в сообщении.

За весь период боевых действий в Курской области потери противника составили более 76 тысяч боевиков и около семи тысяч единиц различной техники.

В настоящее время инженеры проводят тотальное разминирование освобожденной территории. Местным властям уже оказывается помощь в восстановлении инфраструктуры и мирной жизни в регионе.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Курская облсть
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 