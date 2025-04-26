МО: российские военные выявляют одиночных боевиков ВСУ, пытающихся укрыться в Курской области

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Об этом заявили в Минобороны России.

Также в ведомстве подчеркнули, что разгром ВСУ в регионе завершен.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», – говорится в сообщении.

За весь период боевых действий в Курской области потери противника составили более 76 тысяч боевиков и около семи тысяч единиц различной техники.

В настоящее время инженеры проводят тотальное разминирование освобожденной территории. Местным властям уже оказывается помощь в восстановлении инфраструктуры и мирной жизни в регионе.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.