Дроноводы сожгли украинский танк Т-72 в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка Т-72. На кадрах видно, что там, где еще недавно двигался танк с боевиками внутри, пылает огромный костер.

Танк врага на территории Харьковской области обнаружили разведчики группировки войск «Запад» при помощи беспилотника. Противник двигался на нем вдоль лесополосы. Информацию тут же передали на командный пункт.

На танк навели расчеты FPV-дронов. Операторы выждали подходящего момента и нанесли удары, добившись прямых попаданий. Первый удар обездвижил Т-72, а второй добил его.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны поразили бронетранспортер М113 и пытавшийся убежать украинский десант. Это произошло в населенном пункте Богатырь на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.