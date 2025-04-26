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В МО рассказали о помощи в восстановлении мирной жизни в Курской области

Инженерные подразделения ведут сплошное разминирование территории.
2025-04-26 16:13:11
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации оказывают помощь органам власти Курской области в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Инженерными подразделениями российских Вооруженных Сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Помимо этого российские военнослужащие выявляют одиночных боевиков ВСУ, которые пытаются укрыться в регионе.

Немногим ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину об освобождении последнего населенного пункта в Курской области - села Горналь. По словам Герасимова, операция по освобождению российского региона от украинских неонацистов завершена. В свою очередь, глав государства поздравил бойцов ВС РФ с победой в Курской области.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #освобождение #Курская область #восстановление
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