Вооруженные силы Российской Федерации оказывают помощь органам власти Курской области в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Инженерными подразделениями российских Вооруженных Сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Помимо этого российские военнослужащие выявляют одиночных боевиков ВСУ, которые пытаются укрыться в регионе.

Немногим ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину об освобождении последнего населенного пункта в Курской области - села Горналь. По словам Герасимова, операция по освобождению российского региона от украинских неонацистов завершена. В свою очередь, глав государства поздравил бойцов ВС РФ с победой в Курской области.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.