ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ в 164-х районах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сообщении российского оборонного ведомства также говорится, что средства ПВО России за сутки уничтожили восемь управляемых авиабомб JDAM, два реактивных снаряда HIMARS и 236 беспилотников. Отмечается, что удар был нанесен пперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее МО РФ показало кадры ударов по личному составу ВСУ на Красноармейском направлении. Российские военнослужащие Южного военного округа применили дроны «Молния-2».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.