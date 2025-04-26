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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

Российская армия также нанесла удар по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ в 164-х районах.
2025-04-26 12:24:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ в 164-х районах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сообщении российского оборонного ведомства также говорится, что средства ПВО России за сутки уничтожили восемь управляемых авиабомб JDAM, два реактивных снаряда HIMARS и 236 беспилотников. Отмечается, что удар был нанесен пперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее МО РФ показало кадры ударов по личному составу ВСУ на Красноармейском направлении. Российские военнослужащие Южного военного округа применили дроны «Молния-2».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#авиация #армия #Минобороны России #аэродромы #МО РФ
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