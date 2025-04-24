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Силы ПВО за час уничтожили семь украинских БПЛА над территорией РФ

Все украинские беспилотники были уничтожены в период с 21:40 до 22:30 по московскому времени.
2025-04-24 23:27:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»

Семь украинских БПЛА безуспешно попытались атаковать территорию РФ вечером 24 апреля. В Минобороны России сообщили, что средства ПВО меньше чем за час уничтожили все беспилотники.

«В период с 21:40 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - пишет ведомство.

Уточняется, что пять беспилотников ВСУ сбили над территорией Крыма, еще два - в Белгородской области.

Ранее российские военнослужащие за одну ночь уничтожили 87 украинских БПЛА. Из них 45 беспилотников пришлось на Республику Крым, еще по 10 дронов были сбиты в Белгородской и Курской областях. Остальные пытались атаковать Воронежскую, Липецкую, Нижегородскую, Брянскую и Московскую области.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Крым #пво #бпла #белгородская область #ВСУ
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